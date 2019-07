Siracusa, ex Provincia: sì alla proposta della Commissione straordinaria di liquidazione

Il Libero Consorzio aderisce alla proposta della Commissione straordinaria di liquidazione, che consentirà di accedere all’anticipazione di liquidità prevista dalla legge.

E’ stata accolta la proposta per la procedura semplificata che prevede l’offerta ai creditori che hanno presentato le proprie istanze di pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del credito vantato esclusi i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che saranno liquidati per intero.