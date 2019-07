Siracusa, in pagamento le borse di studio erogate dalla ex Provincia

Sono in pagamento a partire da oggi le borse di studio (anni 2012/2013 e “2013/2014) erogate dalla ex provincia regionale di Siracusa per gli studenti delle scuole superiori. Il calendario prevede che le operazioni di pagamento, in programma durante tutto il mese di luglio, avvengano in base all’iniziale del cognome degli studenti.

Lettera “A”: 2 luglio;

“B”: 5 luglio;

“C”: 9 luglio;

“D”, “E”, “F”: 11 luglio;

“G”, “H”, “I”, “J”, “K”: 15 luglio;

“L”, “M” : 18 luglio;

“N”,”O”, “P”, “Q”: 22 luglio;

“R”, “S” : 25 luglio;

“T”, “U”, “V”, “W”, “Z” : 29 luglio

Gli studenti interessati dovranno recarsi presso l’istituto di credito Creval muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria. Le filiali della Banca sono presenti a Siracusa, Belvedere di Siracusa, Augusta e Lentini.