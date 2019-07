Siracusa, Feste Archimedee 2019: presentato il programma

Fare prevenzione contro le malattie del neuro-sviluppo e quelle legate alla nutrizione. Questo l'obiettivo della Feste Archimedee che per l'edizione 2019 promuove il binomio cultura e sano mangiare.

L'annuncio questa mattina in conferenza stampa da parte del pediatra Carlo Gilistro, patron della manifestazione che si terrà da giovedì 4 a sabato 6 luglio nel centro storico di Ortigia.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, il sindaco di Siracusa Francesco Italia e l’assessore comunale alla Cultura Fabio Granata.

“Non potevamo mancare- ha detto Edy Bandiera- a questo evento, che ormai da tempo ha superato i confini regionali per la sua importanza, cogliendolo come occasione per veicolare, ancora una volta, i principi di una sana cultura alimentare, di cui in Sicilia ci fregiamo di essere ambasciatori nel mondo, grazie alla dieta mediterranea alla base della nostra tradizione culinaria”.

“Da sempre - ha aggiunto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia - questo evento ha avuto come perno centrale l’attenzione per le nuove generazioni, sulle quali tutti noi investiamo e dobbiamo investire per formare una capace classe dirigente futura. D’altronde, stiamo vivendo un momento storico in cui nuovi, spontanei e positivi impulsi, sotto i profili della sostenibilità, del rispetto ambientale e della cultura, provengono proprio da giovanissimi, che vanno incentivati e valorizzati.

“Le Feste Archimedee- ha aggiunto l’assessore comunale alla Cultura Fabio Granata - sintetizzano tutto quello che serve alla città".

La magia quest'anno sarà protagonista con festival dedicato, nel corso del quale si esibirà anche il giovane illusionista di fama mondiale, Emanuele D’Angeli. Poi le nuove promesse della musica, contemporanea e lirica. Sul palco Daria Biancardi, cantante di The voice e finalista di “All together now”, con la sua band, ma anche i vincitori e finalisti di importanti talent show e festival musicali, iniziando da Tecla Insolia, vincitrice di “Sanremo Young”, procedendo con il catanese Emanuele Bertelli di “X Factor” e concludendo con “Ludovica Caniglia” finalista di “Amici”. Molta attesa anche l’esibizione di Francesca Incudine e qualche passaggio del maestro Antonio Canino, autore ed esecutore di un Cd di Ninne nanne, prodotto dallo stesso Carlo Gilistro. Non mancherà nemmeno la grande danza, grazie al Gran Galà a cura di Vincenzo Macario e Rossana Tortora, con la partecipazione straordinaria di Jovica Begoiev, Etoile del Teatro Nazionale di Belgrado e Damiano Bisozzi. Tra gli ospiti d’onore anche la soprano Daniela Schillaci e gli attori, protagonisti della Lisistrata in scena fino al 6 luglio al Teatro Greco di Siracusa, Tullio Solenghi, Massimo Lopez ed Elisabetta Pozzi.