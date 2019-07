Siracusa, pubblicato il I° bando per i progetti di democrazia partecipata

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siracusa e all'albo pretorio il primo avviso pubblico sull'attività di democrazia partecipata il cui regolamento è stato approvato la scorsa settimana dal consiglio comunale.

Il bando invita i cittadini residenti a Siracusa, a partire dai 16 anni di età, a presentare “proposte ed idee progetto per la realizzazione di azioni ed interventi” di interesse generale. Sono disponibili 63mila euro e sono il 2 per cento dei proventi assegnati al Comune frutto della riscossione dell'Irpef.

Gli interessati possono presentare le istanze dal 28 luglio e per un periodo di 15 giorni., utilizzando una scheda progetto che possono trovare allegata al bando.

Saranno ammesse 15 proposte. Se il numero dei progetti presentati sarà più alto, prima di stabilire la graduatoria, si procederà ad una votazione.

Gli ambiti tematici scelti per il 2019 dall'amministrazione sono Ecologia, ambiente, decoro urbano e sanità; Opere pubbliche e rigenerazione urbana; Politiche economiche e sviluppo del territorio; Politiche giovanili, scolastiche, sociali e pari opportunità; Politiche culturali, sportive e promozione turistica; Cura dei beni comuni; Viabilità, mobilità e innovazione tecnologica.

Ciascuno potrà presentare un solo progetto che deve essere riferito a un solo ambito tematico.