Siracusa, i Lions donano una stazione materno/fetale wireless alla ginecologia dell’Umberto I

Sono serviti per acquistare una stazione materno/fetale wireless interfacciabile con i cardiotocografi i proventi de “La Partita dei Leoni” che si è svolta lo scorso 31 marzo allo Stadio comunale Nicola De Simone di Siracusa. La donazione, al reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa, è stata consegnata questa mattina dai Lions Clubs Distretto 108Yb Sicilia.

“Vi ringraziamo per questa azione meritoria – ha detto il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra - e ringraziamo tutti i siracusani non nuovi a queste forme di grande collaborazione ed altruismo. La sanità ha bisogno di tante cose per cui ben vengano queste lodevoli iniziative che contribuiscono a fare crescere il benessere dei cittadini anche nell’ottica della umanizzazione delle cure”.