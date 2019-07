Priolo, lite a coltellate tra zio e nipote: arrestati

Litigano ferendosi reciprocamente con coltelli da cucina, al pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I°, dove si recano per farsi medicare, raccontano di essere stati aggrediti da due ragazzi extracomunitari come ritorsione per avere negato loro delle sigarette.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno ricostruito dei fatti completamente diversi: zio e nipote, di Priolo, Davide Bosco di 39 anni e Giuseppe Bosco di 25 anni sono stati arrestati con l'accusa di lesioni personali aggravate. I due, infatti, si sono feriti reciprocamente al culmine di un violento litigio le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Lo zio nella colluttazione ha riportato una ferita lacero contusa alla mano sinistra, il nipote un’ampia ferita alla regione sopralabiale ed alla guancia sinistra.

Entrambi sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Cavadonna.