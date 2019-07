Francofonte, agguato nella notte alla Villa comunale: gambizzato 21enne, raggiunto da 2 colpi d'arma da fuoco

Agguato nella notte, poco prima della mezzanotte, nella villa comunale di Francofonte.

Un ragazzo di 21 anni è stato raggiunti da due colpi d'arma da fuoco alle gambe, esplosi alle spalle del ragazzo. Il ragazzo è stato soccorso dalla moglie 20enne che lo ha accompagnato in Ospedale, dove il 21enne è ancora ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, ad agire sarebbe stata una persona sola che si sarebbe avvicinata alla vittima ed avrebbe fatto fuoco. I militari dell’Arma indagano sull'episodio e sulla vita privata del giovane, ma non all'interno del nucleo familiare del ragazzo.