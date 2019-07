Rinnovo loculi: Siracusa Protagonista manifesta al Cimitero, Forza Italia chiede il ritiro dell'avviso pubblico

E' ancora alta l'attenzione sulla vicenda dei rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali. Questa mattina manifestazione del gruppo Siracusa Protagonista davanti al Cimitero di Siracusa, con a capo l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo e i consiglieri comunali Salvo Castagnino e Mauro Basile.

In particolare, si è fatto riferimento alle varie disposizioni di Legge "in materia di concessione alla modifica intervenuta nel ‘75 e confermata nel ‘90 e alla necessaria e dovuta costatazione che solo per i loculi concessi dopo il ‘96, anno indicato nella concessione, c’è il termine di 25 anni." - dicono.

Ad unirsi al coro di coloro di protesta anche il gruppo consiliare di Forza Italia il quale chiede all’Amministrazione di ritirare l’avviso "procedendo ad una rielaborazione del testo, concordato con il consiglio comunale, che tenga conto: corretta scadenza delle concessioni; eventuale carico familiare a seguito di concessioni plurime (casi in cui piu’ loculi risultano a carico dello stesso familiare); condizioni economiche disagiate o deboli dei familiari in vita, con particolare riguardo agli anziani; riduzione degli importi da pagare" - si legge in una nota a firma di Alessandro Di Mauro, Giovanni Boscarino, Federica Barbagallo e Ferdinando Messina.