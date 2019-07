Siracusa, investita donna anziana in Corso Gelone: traffico in tilt

Sarebbe stata investita, questa mattina, poco prima delle 11.30, una donna anziana in Corso Gelone, all'altezza del Jolly Hotel, probabilmente mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso, ed il 118 per le cure alla donna.

Secondo una prima ricostruzione un'autovettura, modello Fiat Punto, avrebbe travolto la donna. Traffico in tilt.