La capitaneria di Porto di Augusta dona un televisore al reparto di Pediatria dell’ospedale di Lentini

E' stato donato un televisore al reparto di Pediatria dell’ospedale di Lentini dalla Capitaneria di Porto di Augusta.

A consegnarlo è stato il comandante Luca Montonovi caposervizio tecnico della Capitaneria di Porto di Augusta al direttore del reparto di Pediatria Francesca Commendatore e al direttore medico del presidio ospedaliero Eugenio Vinci che ha ringraziato a nome del direttore generale Salvatore Lucio Ficarra il comandante per questo gesto di grande altruismo e sensibilità rivolto in questa occasione ai piccoli degenti. "Un gesto bellissimo – ha aggiunto Francesca Commendatore - perché la società si ricorda dei bambini ricoverati. La tv in pediatria è importante per la distrazione dei pazienti. L' attività ludica sappiamo tutti che contribuisce alla loro guarigione"