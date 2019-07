Siracusa, quartiere di Santa Panagia devastato dai rifiuti: gli "sporcaccioni" non desistono

Raccolta differenziata che non decolla a Siracusa, un problema che pare non avere fine con tanti cittadini che continuano imperterriti ad abbandonare i rifiuti per strada. E sono in tanti, come dimostra la foto pubblicata a corredo, scattata domenica sera in varie zone di Santa Panagia, nel quartiere Tiche: cumuli enormi di immondizia, laddove prima c'erano i cassonetti.

Un problema che, oltre al decoro urbano, rischia di mettere a rischio la salubrità dell'ambiente. Inutile dire che in questo modo i rifiuti sono facile preda dei randagi e favoriscono il proliferare dei topi. Senza parlare dei cattivi odori che, con le temperature elevate, si amplificano rendendo l'aria irrespirabile.

Sensibilizzazione, richiami, sanzioni: nulla sta funzionando. Forse bisognerebbe imboccare una strada più dura, anche perché coloro che le regole le rispettano reclamano interventi risolutori da parte dell'amministrazione comunale.