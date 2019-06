Siracusa, manifestazione di solidarietà per la capitana Carola Rackete

Anche a Siracusa il mondo del'associazionismo no profit si mobilita in difesa di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3, arrestata dopo aver forzato il blocco ed essere approdata in porto a Lampedusa.

Una manifestazione di solidarietà è stata indetta per lunedì 1 luglio dalle 19 al Monumento ai Caduti "per esprimere vicinanza, sostegno e solidarietà - si legge sui social - a #CarolaRackete, la nostra #CAPITANA indiscutibilmente coraggiosa e determinata".