Siracusa, incidente stradale in via Elorina: una delle due auto si cappotta

Incidente stradale la notte scorsa in via Elorina. Coinvolte due autovetture che viaggiavano in senso di marcia opposto, una focus e una Ford fiesta. Sulla Ford fiesta, che è uscita dalla carreggiata cappotandosi, c'erano tre passeggeri tra i quali un bambino di 2 anni. Nella Ford focus c'era soltanto un passeggero. All’arrivo dei Vigili del fuoco gli occupanti delle due auto erano già all’esterno. Sul posto anche due ambulanze e i vigili urbani.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per gli occupanti delle due auto.