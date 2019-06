Avola, finisce a Cavadonna per ordine di esecuzione di pene concorrenti

Finisce in carcere in ottemperanza all’Ordine di Esecuzione di Pene Concorrenti, per i reati di rapina ed estorsione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. Si tratta di Benito Bianca, 35 anni, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Avola. L'uomo è stato ristretto nella Casa Circondariale di Cavadonna.