Siracusa, 27enne si toglie la vita sul posto di lavoro: trovato da una guardia giurata

Si toglie la vita impiccandosi sul posto di lavoro. Il suo corpo senza vita è stato scoperto all'alba di oggi, da un guardia giurata della Sicur Service Sicilia.

Secondo quanto è dato sapere, i due erano amici e visto che il giovane non rispondeva ai suoi messaggi, la guardia ha deciso di passare dal posto di lavoro e ha fatto la tragica scoperta. Purtroppo per il giovane non c'era già più nulla da fare. Ancora sconosciute le cause che hanno indotto il 27enne a compiere il gesto estremo, ma pare siano riconducibili alla sfera privata del giovane.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, il magistrato di turno e il medico legale.