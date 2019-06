Siracusa, beni culturali e artigianato per lo sviluppo del territorio: Merletti "Il Mezzogiorno va amato da tutti gli italiani"

Artigianato, turismo e beni culturali gli ingredienti vincenti per lo sviluppo del territorio. Questo quanto è venuto fuori dall’assemblea provinciale per il rinnovo delle cariche elettive di Confartigianato imprese Siracusa, che si è svolto all’Urban Center di via Bixio, a Siracusa.

Interessante l’analisi dei dati forniti da Licia Redolfi, responsabile dell’Osservatorio MPI di Confartigianato imprese Sicilia. “ Sono 415.347 i turisti che hanno visitato il territorio di Siracusa nel 2018, pari all’8,3% del numero totale di arrivi registrati in Sicilia. Le presenze – notti trascorse dai turisti presso gli esercizi ricettivi dislocati nella provincia – registrate sul territorio sono 1 milione e 330 mila. Sono 3,2 le notti trascorse dai turisti negli esercizi ricettivi del territorio, dato in linea con quello medio regionale. La quota di turisti stranieri ospitati a Siracusa si attesa al 49,5%, era pari al 46,8% l’anno precedente (2017). Nel 2018, dopo il ritorno alla crescita registrato l’anno precedente (2017), in provincia di Siracusa il flusso di turisti torna a scendere: -4,7% nel 2018 rispetto al 2017. Diminuzione determinata dall’accentuato calo di turisti italiani (-9,6%), mentre le presenze straniere continuano ad aumentare (+0,8%). Turisti stranieri che provengono per lo più da Francia, Germania e Regno Unito”.

Presenti, tra gli altri, anche Vincenzo Caschetto di Confartigianato Imprese Siracusa, il presidente uscente Daniele La Porta, il vice presidente nazionale di Confartigianato imprese, Filippo Ribisi, il presidente Giorgio Merletti. ed il sindaco Francesco Italia.

"Dobbiamo credere di più nelle nostre capacità –spiega Ribisi- bisogna fare rete. Questa regione vanta il 10 per cento del patrimonio artistico italiano. Bisogna investire e l’ente pubblico incide in maniera negativa. Devo constatare che non si investe sulla formazione del personale dei Beni Culturali, c’è un Assessorato in caduta libera e la dipartita di Tusa non ci ha aiutato. Confartigianato ha diffuso e continua a farlo, attraverso una serie di finanziamenti, una “cultura dell’Accoglienza” in varie parti della Sicilia come Avola, Enna, nel messinese, a Palermo. Sono molto contento dell’operato di La Porta, una scommessa vinta. Da questa città riparte il “rinnovamento” di Confartigianato".

“Il Mezzogiorno va amato da tutti gli italiani, ci salviamo tutti insieme – spiega Merletti- Ribisi ha fatto un grande lavoro. Credo che l’artigianato debba essere maggiormente tutelato e bisogna puntare sulla qualità. Se pensiamo di competere con la Cina, siamo fuori strada. Servono investimenti produttivi, dobbiamo rimetterci in cammino. Siamo sul territorio, per il territorio e con il territorio. Bisogna ridare dignità al nostro paese. A queste latitudini si gioca il futuro del mondo, il futuro del nostro paese. Serve maggiore cooperazione per raggiungere gli obiettivi”.