Siracusa, Lealtà e condivisione su area nuovo ospedale: "Prendere in considerazioni quelle dell'ultima relazione"

Due binari da percorrere: ottenere fondi per ridare dignità all'Umberto I e approfondire le aree per il nuovo ospedale indicate dall'ultimo studio dell'Asp, ad esclusione di quella della Pizzuta e di Tremmilia.

Queste le indicazioni di Lealtà e Condivisione per Siracusa sulla discussione del nuovo ospedale. L'associazione politica ricorda che già in passato l'area della Pizzuta era stata bocciata dall'Asp, e l'area di Tremmilia non è da prendere in considerazione perchè rientra nel Parco Archeologico appena istituito. Ripartire da zero con lo studio dell'area, secondo quanto detto da Lealtà e Condivisione, sarebbe un'altra perdita di tempo che la città non si può permettere. Per tale motivo non rimane che prendere in considerazioni le aree: quella intorno allo svincolo autostradale di Siracusa sud e quella lungo l’arteria di accesso dallo svincolo autostradale per Canicattini.

Sulla lotta all'area della Pizzuta, l'associazione dice: "Si sono persi almeno sette anni di tempo insistendo su un’area sbagliata".