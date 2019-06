Palermo, 27enne muore folgorato mentre lavora in una polleria

Stava facendo le pulizie all'interno dell'Antica Polleria di piazza Ingastone a Palermo, quando è stato investito da una scarica elettrica ed è morto folgorato. La vittima è Vincenzo Ferrigno, 27 anni, palermitano. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento del 118. Sul caso indaga la Polizia di Stato.

Gli investigatori insieme ai tecnici dell'Enel hanno avviato una verifica sui contatori per accertare che non vi siano state manomissioni. Il locale è stato sequestrato.