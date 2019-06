Siracusa, ancora furti nelle villette in zona mare: indagini

Ancora furti nelle villette zona mare a Siracusa, tre nelle ultime settimane: due in contrada Arenella, un'altra a Fontane Bianche. La notizia è riportata dal Giornale di Sicilia che ricorda come negli ultimi mesi ad essere prese d'assalto siano state ben 27 proprietà nella zone balneari. La dinamica dei furti, pare sia uguale per tutti: nelle ore notturne, approfittando della scarsa illuminazione della zona.

Sul caso indaga la Polizia di Stato