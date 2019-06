Siracusa, armi e droga in casa a Mazzarrona: arrestato 47enne

Avrebbe tentato di disfarsi di due pistole buttandole dal balcone alla vista dei Carabinieri. Il blitz dei militari è scattato, ieri, alle prime luci dell'alba, nel quartiere Mazzarrona, a Siracusa, a seguito di numerose segnalazioni arrivate al 112.

Le armi, perfettamente funzionanti e con matricole abrase, sono state recuperate dai carabinieri che hanno effettuato una perquisizione in casa dell'uomo. Si tratta di Mario Cacciatore, 47 anni, pregiudicato. In casa deteneva 100 grammi di cocaina, oltre 500 grammi di marijuana, e la somma contante di circa 4.000 euro, ritenuta frutto dello spaccio e pertanto sottoposta a sequestro.

L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine e tradotto al Cavadonna.