Siracusa, necropoli in viale Santa Panagia risalente al V secolo a.C: le FOTO. Si continua a scavare

Ritrovamento straordinario, in questi giorni a Siracusa, in viale Santa Panagia dove, nei pressi di un supermercato è stata ritrovata una grande necropoli. Si va avanti a scavare e, in base alle tombe e agli scheletri (trovati rannicchiati), pare che la necropoli risalga al V secolo a.C.

Da quanto è dato sapere, pare che le tombe non verranno cementificate, ma in quelle vicino alla strada verranno posti dei vetri, mentre gli altri verranno mantenuti sotto una base di cemento.

In tutto sarebbero un centinaio le tombe rinvenute, tutte scavate nella roccia, e prive, almeno sembra fino a questo momento, di corredo funebre. Tutto quindi fa pensare a sepolture di persone comuni.

In base alle indagini, effettuate con la supervisione della Sovrintendenza dei beni culturali, si cercherà di risalire al tipo di popolazione alla quale potrebbero appartenere le ossa.