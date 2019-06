Siracusa, trovata una grande necropoli in via Algeri risalente al V secolo a.C: si continua a scavare

Ritrovamento straordinario, un questi giorni a Siracusa, in via Algeri dove, nei pressi di un supermercato è stata ritrovata una grande necropoli. Si va avanti a scavare e, in base alle tombe e agli scheletri (trovati rannicchiati), pare che la necropoli risalga al V secolo a.C.

Da quanto è dato sapere, pare che le tombe non verranno cementificate, ma in quelle vicino alla strada verranno posti dei vetri, mentre gli altri verranno mantenuti sotto una base di cemento.