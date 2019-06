Siracusa, ultimati i lavori di messa in sicurezza e consolidamento del Canale Galermi

Ultimati i lavori di messa in sicurezza e consolidamento del Canale Galermi. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

Per il progetto erano stati stanziati 520mila euro, spiega Vinciullo, il quale accusa "non abbiamo notizie dei 520 mila euro del 2017". Intanto però, annuncia che per l'anno 2019 la medesima cifra è a disposizione del Canale.