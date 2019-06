Siracusa, furto aggravato in esercizio commerciale: 2 arresti

Avrebbero tentato un furto aggravato in concorso in un esercizio pubblico di via Mosco. Sul posto, intorno alle ore 1.45, è intervenuta la Polizia di Stato di Siracusa che ha arrestato i due presunti autori. Si tratta di Carmelo Tagliata, siracusano 36 anni, e Massimo Toromosca, siracusano 45 anni, entrambi già conosciuti alle forze di polizia.

I due, questa mattina, saranno accompagnati in Tribunale per il giudizio direttissimo.