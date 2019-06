Ondata di caldo: 2 morti in Spagna, in Francia battuto record con 44,3 gradi

Le prime vittime del caldo in Spagna, e sono due: un 80enne e un 17enne.

La Francia ha battuto oggi il suo record storico di calura, con 44,3 gradi poco prima delle ore 14 nella cittadina di Carpentras (dipartimento di Vaucluse), nel sud del Paese. Il precedente record, di 44,1 gradi, venne raggiunto nel 2013 nel dipartimento del Gard. Anche in Italia si sono registrati malori per il caldo