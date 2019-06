Siracusa, spaccio di hashish in Ortigia: arrestati due ragazzi 20enne

Un via vai tra le vie di Ortigia, in particolare in via dei Lettighieri, di persone che si avvicinavano ad un ragazzo per poi andare via. Da qui sono partite le indagini dei Carabinieri, insieme al Nucleo Cinofili della Polizia Penitenziaria, che ha portato all'arresto del giovane, che consegnava sostanza stupefacente in cambio di denaro.

Sottoposto a perquisizione, infatti, il ragazzo, Simone Diana, 21 anni, siracusano, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di hashish e di 175 euro in banconote di vario taglio.

Nell'ambito della stessa operazione, un rumeno di 20 anni è stato notato mentre cedeva ad un giovane, che riusciva a far perdere le proprie tracce, della sostanza stupefacente prelevata poco prima da un pacchetto di carta.

Alla vista dei militari, il 20enne ha tentato di disfarsi del contenitore gettandolo a terra ma è stato recuperato.

All'interno del contenitore sono state rinvenute altre 5 dosi di hashish per un totale di quasi 5 grammi. Il giovane aveva anche una somma di denaro pari a 105 euro suddivisa in banconote di vario taglio, probabilmente frutto dell'attività di spaccio. L'uomo è stato tradotto ai domiciliari.