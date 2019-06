Siracusa, opere pubbliche: il sindaco Italia "presentati in 1 anno progetti per 12 milioni di euro"

Un milione di euro al mese i finanziamenti richiesti dalla Giunta Italia nel giro di un anno, per una cifra che supera i 12 milioni, per progetti vari di cui 9 sono stati già ottenuti. Questo il bilancio tracciato questa mattina, in sede di conferenza stampa, dal sindaco Francesco Italia e dagli assessori Giovanni Randazzo, Giusy Genovesi, Fabio Granata e Fabio Moschella, insieme al capo di gabinetto Michelangelo Giansiracusa.

Tra i progetti già approvati il primo cittadino ha ricordato le Tele di Aracne, la riconversione di un bene confiscato alla mafia che diventerà un laboratorio sartoriale nel cuori della Borgata. A proposti di questo, è bene sottolineare che per il settore del sociale poco più di 600mila euro sono stati concessi per il programma Isim (Integrazione sanitaria innovativa multilivello) per la gestione del fenomeno migratorio e che coinvolge anche l'Asp.

Un altro importante traguardo il piano di social housing, a Cassibile, dal costo di 7 milioni di euro, frutto di una collaborazione tra pubblico e privato.

"L'importanza di questo risultato – ha aggiunto il sindaco Italia - non dipende dall'importo ma dagli effetti che avranno per la nostra città. È il caso dei 332mila euro di finanziamento già concesso per la progettazione di mitigamento del rischio idrogeologico nell'area dei Pantanelli e che è propedeutica a un'ulteriore concessione di fondi per l'intervento esecutivo vero e proprio”.

Inoltre, in città si attendono importanti fondi, per oltre 4 milioni di euro, frutto del lavoro della vecchia amministrazione, ad esempio nell'ambito di Bando periferie e Agenda urbana.