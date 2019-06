Lentini, esplode colpi d'arma da fuoco davanti l'abitazione di una donna: arrestato 33enne

Dovrà rispondere di detenzione di arma da fuoco e di un grosso coltello, nonché di minaccia a mano armata Filadelfo Zarbano, 33 anni di Lentini arrestato ieri sera dalla Polizia in collaborazione con i Carabinieri.

L’uomo, armato di pistola e di coltello, alle 23,30 circa di ieri, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco in aria, a scopo intimidatorio, davanti l’abitazione di una donna e poi si sarebbe allontanato a bordo di un’autovettura.

Zarbano, avrebbe abbandonato il veicolo nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ma successivamente è stato raggiunto e bloccato.

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti e sequestrati un coltello da cucina (con lama di 20 cm) e 5 proiettili inesplosi dello stesso calibro del bossolo ritrovato nei pressi del luogo in cui l’uomo, poco prima, aveva esploso i colpi di arma da fuoco.

Per lui è stato disposto il trasferimento nella casa circondariale di Cavadonna.