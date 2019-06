Noto, non si arrende alla fine della storia d'amore: allontanato marito per maltrattamenti

Problemi economici il gioco d'azzardo che avrebbero creato tensioni all'interno della coppia, fino a rendere il marito prima molto nervoso e poi violento. Questa la ricostruzione dell'ennesimo caso di aggressione ad una donna all'interno della mura domestiche. A sporgere denuncia alla Polizia di Stato di Noto la donna (45 anni) che, dopo 20 anni di matrimonio, ha deciso di troncare la convivenza. Questo succedeva nell'ottobre 2018. Da quel momento sarebbero partiti una serie di episodi di stalking e violenze nei confronti dell'ex compagna da parte del marito che non avrebbe mai accettato la fine della loro storia d'amore.

Tra questi non solo appostamenti sotto casa, ma anche calci al portone d'ingresso fino ad aprirlo. Nell’aprile 2019, la donna ha sporto nuova denuncia segnalando che il marito si sarebbe introdotto nell’abitazione portando via alcuni gioielli che, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti in un compro oro.

Per tutti questi motivi all'uomo, C. R., netino di 45 anni, è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso dal Gip del medesimo Tribunale, per i reati di maltrattamento in famiglia e furto in abitazione.