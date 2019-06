Pachino, immigrazione irregolare: controlli straordinari in edifici occupati

Controlli straordinari per vigilare sul fenomeno dell'immigrazione irregolare e prevenire episodi di illegalità diffusa sono stati effettuati dalla Polizia a Pachino.

Sono stati controllati e perquisiti numerosi edifici, alcuni dei quali fatiscenti, nei quali sono risultati abitare numerosi immigrati, di varie nazionalità.

Un edificio, in particolare, è risultato in condizioni igienico - sanitarie e strutturali estremamente precarie. Al vaglio degli inquirenti la posizione di un algerino, residente da anni a Pachino, che ha subaffittato lo stabile di tre piani approfittando dello stato di bisogno degli immigrati. Constatata l'inagibilità dell'immobile da parte dell’ufficio tecnico del Comune e dell’Asp per lo stabile è stata emessa la diffida all’utilizzo dei locali.

Complessivamente sono state controllate 52 persone di varia nazionalità.

L’ufficio Immigrazione ha emesso provvedimenti a carico di 7 immigrati: a un tunisino è stato notificato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e, contestualmente, il Decreto del Questore di Siracusa a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; ad un altro tunisino era già stato notificato il decreto di lasciare il territorio nazionale entro il 5 luglio, a seguito del rifiuto del Questore del rinnovo del permesso di soggiorno; 2 marocchini e un algerino verranno espulsi con contestuale ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni e, infine, due tunisini sono stati espulsi dal Prefetto di Siracusa con contestuale decreto di trattenimento emesso dal Questore presso il C.P.R. di Caltanissetta.