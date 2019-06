Rosolini, mitigazione rischio idrogeologico: 3,7 milioni per l'Eremo di Croce Santa

Anche il Comune di Rosolini inserito dalla Dipartimento regionale di Protezione Civile nell’ambito del piano degli interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Sicilia e altre Regioni italiane dall’ottobre dello scorso anno.

E' stato finanziato con 3,7 milioni di euro il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico nel parco archeologico religioso “Eremo di Croce Santa”, redatto dai tecnici dell’Ufficio comunale di Protezione Civile.

"I lavori - dichiara il sindaco Pippo Incatasciato - permetteranno di mettere in sicurezza i costoni rocciosi che delimitano l’alveo della Cava, garantendone la fruibilità. I nostri uffici competenti sono già al lavoro per procedere alla redazione di tutti quei documenti di indirizzo alla progettazione. Dopo di che si procederà all’affidamento dei servizi tecnici per la redazione della progettazione esecutiva dei lavori da porre a base di gara".