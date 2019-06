Siracusa, auto investe pedone in corso Gelone: ferita una donna

Un pedone è stato travolto da un'auto nella tarda mattinata di oggi in Corso Gelone all'incrocio con via Adige, a Siracusa.

Il veicolo, una Toyota Aigo condotta da una ragazza, stava percorrendo la carreggiata in direzione via Catania, quando, per ragioni che saranno stabilite dai Vigili urbani, ha investito una donna che stava attraversando la strada. Vano il tentativo ultimo di scansarla: auto e pedone sono finiti sullo spartitraffico.

Sul posto il 118 che ha condotto la donna ferita in ospedale per gli accertamenti del caso.