Siracusa, l'imprinting del cassonetto: rifiuti abbandonati dove prima c'erano i cassoni verdi

E' dura a morire l'abitudine di conferire i rifiuti nei vecchi cassonetti a Siracusa e allora si continua in modo imperterrito, e in disprezzo delle nuove regole sulla raccolta differenziata, a lasciare i sacchetti di immondizia nello stesso posto in cui fino a poco tempo fa c'erano i vecchi cassonetti verdi.

Sacchetto su sacchetto, giorno dopo giorno, si forma una montagna di rifiuti, una vera e propria discarica abusiva.

Nella foto documentiamo la situazione di questa mattina in via Santi Amato, dove, peraltro, non è stata neanche effettuata la raccolta differenziata dell'umido e i mastelli sono rimasi pieni.

Inutile dire che la situazione non è delle migliori dal punto di vista igienico-sanitario, soprattutto se si pensa alle alte temperature di questi giorni: aria irrespirabile con il rischio, concreto, che i sacchetti, se non rimossi a breve, possano diventare preda dei randagi.