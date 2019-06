Siracusa, strada di Targia e svincolo per Belvedere invasi dalla vegetazione

La strada per Targia e lo svincolo per Belvedere praticamente invasi dalla vegetazione con gli arbusti che invadono, sia da destra quanto da sinistra, la carreggiata. La denuncia arriva da Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars.

"La restrizione - scrive - oltre a comportare problemi di visibilità, rischia di procurare tutti i giorni incidenti, soprattutto se qualche macchina, a causa di un guasto, dovesse fermarsi ai lati della strada. Negli anni precedenti, già in questo periodo, la società in house della provincia, Siracusa Risorse, aveva provveduto a diserbare e tagliare alberi e arbusti che invadevano la sede stradale, in modo da rendere più sicura la percorrenza dell’arteria".

Da qui la sollecitazione al commissario del Libero Consorzio a dare disposizioni per intervenire.