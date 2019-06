Democratici per Siracusa contrari alla definizione agevolata di entrate non riscosse

Iniquo e demagogico secondo i Democratici per Siracusa il provvedimento approvato in Consiglio comunale sulla definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento. Infatti Salvatore Costantino, Andrea Buccheri e Michele Buonomo hanno votato contro.

"E’ un provvedimento – spiegano – che lancia un messaggio devastante: evadere i tributi può anche convenire, se poi l’ente pubblico ti tende una mano con il condono".

"Si tratta anche di un provvedimento inutile - insiste il capogruppo Salvatore Costantino - in pochissimi presenteranno domanda per usufruire di questo provvedimento, dato che chi non paga le multe, continuerà non pagare".