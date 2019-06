Siracusa, urgente bisogno di sangue: l'appello dell'Avis

Urgente bisogno di sangue a Siracusa. L'appello arriva ancora una volta dall'Avis provinciale per dare stabilità alle scorte anche in questo periodo così difficile come quello estivo.

D'estate, infatti, si registra quasi sempre un calo fisiologico delle donazioni effettuate ogni giorno. Da qui l'appello: "Tutti i donatori di qualsiasi gruppo sanguigno e i cittadini in buona salute che vogliono diventarlo sono invitati a recarsi nelle unità di raccolta di sangue per dare il proprio contributo".