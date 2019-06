Siracusa raccoglie fondi per salvare la vita del 19enne Tancredi

E' partita la gara di solidarietà per il 19enne di Floridia, Tancredi Santangelo, il quale necessita di un importante intervento negli Usa per salvarsi la vita.

Negli giro di poche ore sono stati raccolti quasi 5mila euro, ma l'obiettivo di 200mila euro, cifra necessaria per l'intervento è ancora lontano.

Nella pagina Pro Tancredi, il ragazzo racconta:

Sono tetraplegico dalla nascita per uno shunt artero-venoso, ma, grazie a una serie di interventi chirurgici, oggi posso camminare. All'età di dieci anni circa mi è sta diagnosticata una Chiari di tipo 1 con siringomielia ( http://aismac.org/chiari-1-e-siringomielia/) , trattata chirurgicamente (craniostenosi e decompressione spinale). 3 anni fa circa i sintomi sono tornati e dopo vari controlli si è riscontrato che la siringomielia si è ripresentata, aumentando la sua ampiezza e la sua lunghezza, da un controllo all'altro.

Tra i medici e le strutture mediche italiane finora interpellate ho verificato che non c'è la possibilità di un intervento risolutivo, intervento invece da eseguire al più presto, prima che il decorso evolutivo di questa rara sindrome mi porti prima ad uno stato vegetativo e poi inevitabilmente al decesso. Qualche mese fa, mosso dalla voglia di vivere a tutti i costi, ho sottoposto la mia situazione clinica al Chiari Institut di N.Y. altamente specializzato e qualificato in questa patologia il quale, attraverso il suo Primario, mi ha dato una speranza.

Un intervento chirurgico con una percentuale di riuscita dell'80%, di Tripla invaginazione potrebbe salvarmi la vita. http://youtu.be/P7KSXppIRXY

L'intervento è stato programmato per 11/09/2019 presso il Chiari Institut di N.Y. e ha un costo di circa 200,000 euro. A questo si aggiungono i costi per la permanenza che sarà di circa 50 giorni necessari all'equipe medica per valutare se il postoperatorio segue il suo naturale decorso. Non ho grandi risorse finanziarie per poter affrontare i costi che la vita mi chiama a pagare per viverla dignitosamente, così come ho già fatto con la tetraplegia, e per questo ti chiedo un piccolo contributo che mi aiuterà a vivere