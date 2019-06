Siracusa, studenti dell'Einaudi in Belgio e Spagna per il progetto Erasmus+

Sono Belgio e Spagna le mete scelte per il progetto europeo Erasmus+ “MA! Multimedia and Audiovisuals” curato dalla società OpenCom di Arezzo, nell'ambito della mobilità transnazionali.

Per tre mesi gli studenti Francesco Aloscari, Tommaso Forte e Gaia Pantano a Siviglia in Spagna, gli studenti Mattia Arrabito, Andrea Lena, Alessio Midolo e Andrea Montalbano a Bruxelles in Belgio e gli studenti Ilenia Fortuna, Alessandra Ramondetta, Alice Salemi e Nicolò Torrisi a Saragozza in Spagna.

Il progetto è coordinato dai docenti dell’Einaudi Salvo La Delfa, Donata Pensavalle, Patrizia Dipasquale e Marinella Iencarelli e dalla responsabile di OpenCom Valentina Mariottini.

Il progetto cominciato a fine maggio ed inizio giugno, si concluderà a settembre.

Gli alunni stanno svolgendo attività di tirocinio presso aziende e imprese specializzate in diversi settori