Genova, Ponte Morandi: via allo sgombero nella zona rossa

Iniziato poco dopo le 6 lo sgombero degli ultimi residenti nella zona di via Fillak, in previsione dell'esplosione controllata delle pile 10 e 11 dell'ex viadotto Morandi, a Genova. Le operazioni, coordinate dalla Protezione civile, proseguiranno fino a che tutte le oltre 3.400 persone residenti nella zona rossa non avranno lasciato le loro case. In cantiere, intanto, si sta predisponendo tutto il necessario per la distruzione dei 2 monconi del ponte.