Saranno bonificate dalla Regione le discariche di Bommiscuro a Noto e di Armicci a Lentini. Liberati fondi anche per il Sin di Priolo

La Regione metterà in sicurezza o bonificherà sette vecchie discariche dismesse, ma mai chiuse. Tra queste ce ne sono due che ricadono in provincia di Siracusa, a Noto in contrada Bommiscuro e a Lentini in contrada Armicci.

Nei prossimi giorni sono previsti dei sopralluoghi dei Rup e dei progettisti che dovranno individuare, progettare e quantificare le opere e le somme necessarie.

Il lavoro del governo regionale interessa però tutto il settore e sta producendo altri risultati: ad esempio per quanto riguarda i Siti di interesse nazionale, dove le somme erano bloccate nella contabilità speciale.

«Attraverso un confronto continuo col ministero - sottolinea l'assessore Alberto Pierobon - siamo riusciti a liberare sessantacinque milioni di euro per Priolo in provincia di Siracusa e Milazzo nel Messinese, che torneranno nelle disponibilità del bilancio regionale per avviare le opere necessarie".