Siracusa, seduta dedicata al question time in Consiglio comunale

Dedicata al question time la seduta di stamattina, in consiglio comunale. Sono state trattate 17 delle 24 interrogazioni presentate. Le altre non sono state discusse per l'assenza dei consiglieri interessati o perché non era stata fornita una risposta scritta e per la contestuale assenza di un rappresentante dell'Amministrazione che la potesse fornire in aula.

Interrogazione 1 di Michele Buonuomo. L'assessore alla Cultura, Fabio Granata, ha risposto che è volontà dell'Amministrazione fissare con la Soprintendenza ai beni culturali una perizia per un eventuale restauro della Carrozza del Senato.

Interrogazione 2 di Alessandro Di Mauro. Il dirigente dell'Ufficio tecnico, Natale Borgione, ha detto di non avere in bilancio somme da destinare alla manutenzione della pista ciclabile e che finora è stato possibile solo effettuare interventi-tampone. Agli uffici, inoltre, non risulta che vi siano zone al buio. Borgione ha aggiunto di avere disposto un controllo; eventuali guasti saranno risolti in brevissimo tempo attraverso la ditta che gestisce l'illuminazione pubblica.

Interrogazione 4 di Michele Buonomo. Il ragioniere generale, Giorgio Giannì, ha spiegato che il bilancio è stato impostato sui principi di prudenza concordati con i dirigenti alla fine del 2018 in sede di predisposizione delle misure correttive. Quanto agli aggiustamenti chiesti dalla Corte dei conti, questi devono essere confermati sia dalla verifica degli equilibri di bilancio che in occasione dell'approvazione del conto consuntivo 2018. Nella replica, Buonuomo ha stigmatizzato i tempi lunghi dei revisori per rilasciare il parere sul bilancio di previsione del 2019.

Interrogazione 5 di Andrea Buccheri. Il dirigente del settore Mobilità, Gaetano Petracca, ha affermato che è stata sistemata la segnaletica e che la zona pedonale della Giudecca è attiva tutti i giorni a partire dalle 18.

Interrogazione 7 di Cetty Vinci. Il canale di gronda del Villaggio Miano si farà, ha assicurato il dirigente dell'Ufficio tecnico Natale Borgione. Dopo il problema della mancata firma che ha fatto temere per la perdita delle somme, il Comune ha ottenuto dalla Regione un nuovo finanziamento che, a differenza del primo, comprende anche la spesa per la progettazione.

Interrogazione 8 di Cetty Vinci. I ritardi accumulati nella riqualificazione del water front del Porto piccolo, ha scritto nella risposta il Rup Giuseppe Di Guardo, sono dovuti al ministero dell’Ambiente che deve compartecipare al finanziamento. L’assessore Giovanni Randazzo ha poi chiarito che la vicenda è ancora aperta e che purtroppo non ci sono certezze sull’arrivo delle somme. Da ultimo, nel 2018 la riqualificazione del Porto piccolo è stata inserita nell’Area logistica integrata dei porti della Sicilia orientale.

Interrogazione 9 di Curzio Lo Curzio. Le cartelle relative all'Imu non pagata nel 2015 e non impugnata dai contribuenti sono in tutto 273 e sono state consegnate al notificatore nel mese di ottobre del 2018. Questi, ha spiegato per iscritto il dirigente del settore Entrate, Rosario Pisana, non ha avuto alcunché da eccepire avendo due mesi per la loro consegna. Ad oggi non si sa quante somme siano state incassate e comunque, su presentazione di istanza, come previsto dalla legge, l'Ente annullerà le cartelle notificate dopo il 31 dicembre del 2018.

Interrogazione 10 di Michele Mangiafico. Il consigliere Mangiafico durante l'illustrazione dell'interrogazione ha riconosciuto che la bretella Nord della Statale 124, destinata a mettere in collegamento il futuro centro comunale di Protezione civile con i principali assi della viabilità, versa oggi in condizioni migliori.

Interrogazione 12 di Salvatore Castagnino. Il fondo di riserva del sindaco è stato utilizzato nella misura di 553mila 927,17 euro. La risposta è stata redatta dal ragioniere generale, Giorgio Giannì, che ha allegato il dettaglio di tutte le voci, riguardanti prevalentemente interventi di manutenzione pubblica. Il consigliere Castagnino, nell'illustrare l'interrogazione, ha stigmatizzato l’assenza del sindaco dall'aula.

Interrogazione 13 di Salvatore Castagnino. L’indennità del presidente del consiglio comunale, hanno risposto il dirigente Giannì e l’assessore al Bilancio, Nicola Lo Iacono, è quella prevista per legge e finora ammonta, al lordo, a circa 31mila euro.

Interrogazione 14 di Chiara Ficara. L'interrogazione ha avuto due risposta e una tecnica e una amministrativa. Il tensostatico, ha riferito Borgione, ha subito danni al telone e alle docce provocati dal maltempo abbattutosi sulla città nel mese di febbraio. Quanto al campo di calcio, è stato completato e si sta provvedendo a riparare un guasto alla cabina elettrica. Le torri farò e l'illuminazione non erano previste nel progetto e il ribasso d’asta non è stato sufficiente a realizzarle. In riferimento all'aspetto gestionale, la dirigente del settore Sport, Loredana Caligiore, ha scritto che l'Amministrazione non ha ancora deciso ma la linea di finanziamento “Pon Sicurezza per lo sviluppo” prevede la gestione diretta da parte dell'Ente per almeno 5 anni.

Interrogazione 15 di Gaetano Favara (l'interrogazione è stata illustrata in aula da Michele Mangiafico). È auspicabile, ha scritto il comandante della Polizia municipale, Enzo Miccoli, che si proceda nell'arco del biennio 2020-21 all'assunzione di almeno 40 agenti, tenendo conto che oggi ne sono in servizio 124 a fronte di un fabbisogno, in rapporto al numero di abitanti, di 245 e che nel 2019 ci saranno 9 pensionamenti. Nell'anno in corso è prevista l'assunzione di 8 unità, comunque non prima dell'approvazione del bilancio di previsione. Le assunzioni avverranno scorrendo la graduatoria del concorso del 2013.

Interrogazione 16 di Michele Mangiafico. Nel mese di maggio, ha riferito il comandante Miccoli, sono stati effettuati due servizi per fronteggiare i casi di schiamazzi notturni e di moto lanciate a tutta velocità nelle vie Nino Consiglio e Braille e in pizza Cosenza alla Pizzuta.

Interrogazione 17 di Carlo Torres (fatta propria, in quanto co-firmatario, da Michele Mangiafico). L'assessore al Verde pubblico, Giusy Genovesi, ha chiarito che il diserbo delle strade rientra nelle competenze dell'azienda che cura l'igiene in città, la Tekra. Quanto alle aree che non ricadono nei 5 lotti del servizio, si intende procedere attingendo al capitolo delle somme impreviste, che però sono limitate, mentre è stato chiesto agli uffici di predisporre una mappa per poi bandire l'appalto per un sesto lotto. Quanto al personale, il numero degli addetti al servizio è insufficiente; è stato chiesto al dirigente responsabile, Gaetano Brex, di predisporre una relazione sulle figure necessarie per integrare il personale presente.

Interrogazione 21 di Mauro Basile. L’assessore al Personale, Alessandra Furnari, e la dirigente di settore, Maria Grazia Di Stefano, hanno detto che, non appena la Regione stanzierà le somme, si procederà con la stabilizzazione dei 14 lavoratori ex Sotis.

Interrogazione 23 di Curzio Lo Curzio. In aula, l'assessore al Patrimonio, Nicola Lo Iacono, ha riferito che sono già stati consegnati tre elenchi: uno con l'indicazione analitica degli immobili in questione; un secondo con le caratteristiche contrattuali per ogni stabile; un altro con gli immobili concessi in uso gratuito. Il lavoro non è stato ancora completato e a breve saranno soddisfatte le altre richieste contenute nell'interrogazione.

Interrogazione 24 di Andrea Buccheri. L'immobile in questione, cioè l'ex albergo-scuola lungo una delle strade di accesso alla città, ha spiegato l'assessore al Decoro, Giusy Genovesi, è di proprietà dell'Iacp e da parte del settore Patrimonio è già partita una lettera con la quale si chiede all'Istituto di far sgomberare chi occupa il porticato e di collocare delle barriere per impedire l'accesso.