Augusta, detenuto si impicca in cella a Brucoli: scoperto durante il giro di controllo da un agente

E' stato trovato con un pezzo di lenzuolo avvolto attorno al collo, agganciato alla griglia della finestra. Così ha trovato la morte un detenuto 40enne, originario d Noto, ospite della casa di reclusione di Brucoli, ad Augusta.

La scoperta a mezzanotte di ieri da parte dell'agente di Polizia penitenziaria, che, entrato in servizio, stava effettuando il consueto giro di controllo.

Dalla finestrella posta sulla porta della cella, si è reso conto di quello che era accaduto e ha dato l'allarme, ma non c'era già più nulla da fare. Pare che l'uomo fosse particolarmente ansioso: pare che nei giorni scorsi avesse chiesto di essere stato portato al pronto soccorso perché temeva di avere un infarto in corso.

L'uomo era in cella con un'altra persona, che però, avrebbe dichiarato di non aver sentito nulla perché aveva preso un sedativo per dormire.