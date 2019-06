Siracusa, ricorso Reale elezioni amministrative 2018: slitta la sentenza del Tar, si va verso la proroga

Slitta la sentenza del Tar di Catania sul ballottaggio delle scorse elezioni amministrative, che sarebbe dovuta arrivare oggi, a seguito del ricorso presentato dall'ex candidato sindaco Ezechia Paolo Reale, arrivato secondo al ballottaggio contro Francesco Italia, eletto poi primo cittadino.

E' bene ricordare che la vicenda, però, riguardava il primo turno di elezioni, quando Reale non diventò sindaco per una manciata di voti. Nel ricorso Reale si appella alla "scheda ballerina", cioè introdotta nell’urna dopo essere stata votata da persone estranee al seggio elettorale.

La sentenza di oggi è andata in riserva e, da quanto è dato sapere fino al momento, pare che ci sarà una proroga concessa al verificatore e, nei prossimi giorni, sarà fissata una nuova data per mettere il punto su questa vicenda.

Il motivo della proroga è da ricercare in una richiesta avanzata dall'ufficio elettorale della Prefettura, il quale è stato impegnato nella scorsa tornata delle elezioni europee, tornata che avrebbe rallentato le operazioni di controllo delle amministrative.

Solo nei prossimi giorni il Tar depositerà un'ordinanza nella quale renderà nota la nuova data per la sentenza.