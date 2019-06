Siracusa, pubblicato dall'Asp un avviso per reperire anestesisti

Un avviso per il reperimento di medici di anestesia e rianimazione è stato pubblicato dall'Asp di Siracusa, in attesa che si concluda la procedura concorsuale di bacino dell’Azienda ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

L'avviso ha lo scopo di garantire nell’immediato le necessità assistenziali rappresentate dai responsabili dei reparti di Rianimazione degli ospedali della provincia di Siracusa.

“Non appena la procedura di bacino sarà definita – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – provvederemo a bandire apposita procedura concorsuale per reperire personale di tale qualifica da immettere in ruolo a tempo indeterminato, colmando così la vacanza di organico e dando stabilità all’organizzazione dei reparti”.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 15 luglio.