Floridia, concluso il progetto "Dopo la scuola": continua la rete solidale

Il progetto "Dopo la scuola" per i bimbi segnalati dai servizi sociali, caritas e scuole, per l'anno 2018-2019, si è concluso, ma continua il lavoro di coordinamento della rete “Floridia Solidale”.

Per ben 14 bambini si aprono le porte dei campus estivi accolti generosamente dalla ASD Mediterranea Calcio, da Magicorum di Loris e Lucilla, dalle ComeTe e dal Il Filo di Arianna.

Dieci ragazzi hanno potuto svolgere, nel corso dell'anno, attività sportive come calcio con l’ASD Mediterranea, tennis con l’ASD Wimbledon, danza con Olympus e Hobby Sport, karate con l’ASD Energy Center. Hanno potuto vedere e commentare film proiettati al Museo Nunzio Bruno. Hanno ricevuto materiale didattico offerto dalla Caritas Diocesana e abiti donati da tanti genitori e associazioni. Hanno ricevuto libri di lettura dalla Casa Editrice Mamme Online. Hanno potuto festeggiare gratuitamente compleanni nella sala del Centro Victor. Hanno potuto usufruire di ingressi gratuiti per il parco giochi di Contrada Vignalonga grazie all'intesa tra l'amministrazione guidata dal sindaco Limoli e le Associazioni del Luna Park.