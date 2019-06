Priolo, viola il divieto di avvicinamento a ex convivente: 34enne finisce ai domiciliari

Viola di continuo il divieto di avvicinamento alla ex convivente con la quale voleva riprendere la relazione sentimentale e viene arrestato.

Si tratta di un 34enne di Priolo, operaio, che non ha accettato la separazione dalla donna e che pur di "convincerla" a tornare insieme non avrebbe esitato metter in atto pesanti minacce e azioni violente. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.