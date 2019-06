Siracusa, evasione e furto aggravato: arrestato 63enne

Deve scontare la pena in regime di detenzione domiciliare fino al 20 aprile 2021. Questo il risultato di un cumulo delle pene inflitte con due sentenze passate in giudicato per i reati di evasione e furto aggravato commessi, rispettivamente, a Siracusa nel gennaio 2016 e ad Avola nel febbraio 2011.

A finire in manette, per ordine del Tribunale, Salvatore Carbone, di Noto, residente nel capoluogo aretuseo, 63 anni, disoccupato e pregiudicato.

A eseguire il provvedimento i carabinieri