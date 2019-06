Siracusa, lotta ai parcheggiatori abusivi: blitz della Polizia Municipale

Blitz della Polizia Municipale nella zona Archeologica, in via Nazario Sauro e Riva Forte Gallo per la lotta ai parcheggiatori abusivi. Il bilancio dell'operazione è di 4 persone sanzionate, applicazione della normativa sul daspo e tre verbali di allontanamento. Tra questi un extracomunitario, che aveva già ricevuto dalla questura il decreto di espulsione. L'uomo è stato accompagnato negli uffici competenti per gli adempimenti di rito.