Siracusa, area nuovo ospedale: M5s "Il consiglio comunale rischia di essere escluso dalla decisione"

Per la scelta dell'area del nuovo ospedale è possibile che il Consiglio comunale venga esonerato dalla decisione. A dirlo sono i deputati nazionali e regionali Paolo Ficara, Filippo Scerra e Stefano Zito (Movimento 5 Stelle).

Sia per la zona della Pizzuta che per quella di Tremmilia sarebbe necessario apporre una variazione al Piano regolatore ma, una variante ordinaria, spiegano i pentastellati, richiederebbe tempo, per cui la seconda strada sarebbe l'approvazione del progetto in variante direttamente da parte della Regione.

I tempi sarebbero molto più brevi, ma il consiglio comunale potrebbe solo esprimere un parere, per giunta non vincolante.

"Se questa sarà la mossa finale della Regione, c'è poco da accusare catanesi o inventare chissà quali altre congiure. - dicono i deputati - Bisogna solo prendere atto che trent'anni di liti e chiacchiere a vuoto sul nuovo ospedale non hanno prodotto nulla di concreto. Sarebbe un "commissariamento" della classe dirigente siracusana, purtroppo pesante come una umiliazione. Una lezione che andrebbe subito buttata giù a memoria per non ripetere tutti gli errori commessi dietro sterili polemiche in cui è sempre mancata una ampia visione prospettica".