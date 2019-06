Siracusa, rinnovo delle Rsu del distretto Edison: Uiltec ottiene il 75% di preferenze

Ha ottenuto il 75% delle preferenze la Uiltec durante le elezioni del rinnovo delle Rsu del distretto Edison di Siracusa, ottenendo così 3 Rsu su 4 totali.

"Dal 2017 ad oggi la Uiltec Siracusa ha vinto tutte le competizioni elettorali a cui ha partecipato, RSU, fondi sanitari, fondi pensioni di categoria" - ha dichiarato Andrea Bottaro, Segretario Generale della Macro Area Sud Est Sicilia - "frutto di un grande lavoro di squadra ed entusiasmo contagioso; il risultato odierno è merito dell’impegno profuso dalla Uiltec a tutela dei lavoratori Edison in un momento difficile, determinato dalla volontà aziendale di cedere il ramo di azienda e l’emissione di atti legislativi avversi alle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi che ha portato la quasi totalità dei lavoratori ad aderire alla Uiltec. Siamo consapevoli delle grandi responsabilità che derivano dalla fiducia accordataci dai lavoratori per questo auguriamo un grandissimo in bocca al lupo ai 3 RSU Uiltec eletti: Michele La Corte, Alfredo Allegri, Luca Gentile".